تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمات الدولة الأخير…قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يستفيد من 03 مؤسسات

10 أغسطس، 2024

استفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من 03 مؤسسات تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي له.

وجاء ذلك حسب ما كشفه بيان وزارة الفلاحة، تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمات الدولة في إجتماعه الأخير بتاريخ 05 أوت 2024، المتعلق باسترجاع الأملاك العقارية و المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية.

و يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر بـ: شركة لإنتاج اللحوم البيضاء و البيض الموجه للاستهلاك ، التي أسندت إلى مجمع AGROLOG، شركة متخصصة في انتاج الأجبان، تم اسنادها إلى مجمع الحليب و مشتقاته GIPLAIT، شركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية DCAS.

شرف الدين عبد النور 

10 أغسطس، 2024
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