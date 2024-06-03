تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون…مراد و دربال بتيارت لتسطير برنامج استعجالي و استثنائي لتزويد الساكنة بالماء الشروب

حلّ إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، مرفوقا بوزير الري، طه دربال، بولاية تيارت، في إطار زيارة عمل، سيتم خلالها تسطير برنامج استعجالي و استثنائي، من شأنه تحسين تزويد ساكنة الولاية، بالمياه الصالحة للشرب، علاوة على تفقد عدد من المشاريع الهامة ذات الصلة.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة الداخلية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد يوم أمس الأحد، 2 جوان، بخصوص التزود بالماء الشروب، بولاية تيارت.

و عاين وزير الداخلية و ووزير الري، مشروع حفر آبار عميقة لتقوية تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب، ببلدية عين دزاريت.

و أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، بالمناسبة، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال و تعزيز الورشات بالنظر للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه.

كما تم تقديم عرض حول دراسة جلب المياه من حقل عجرماية ببلدية سرقين، على مسافة تفوق 120 كلم، وهي عملية جد هامّة ستسمح بالتكفل باحتياجات ساكنة ولاية تيارت، فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب.

هذا و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، مرفوقا خلال هذه الزيارة، بكل من علي بداوي، المدير العام للأمن الوطني، و بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور