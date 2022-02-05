تنظيم ندوة رقمية حول دور الشباب في تصفية الإستعمار

5 فبراير، 2022

نظم اليوم نشطاء من أوغندا بالتنسيق مع حركة التضامن الأوغندية مع الشعب الصحراوي، على منصة التويتر ندوة رقمية حول ” دور الشباب في تصفية الإستعمار : فهم أعمق لقضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وعرفت هذه الندوة الرقمية مشاركة إلى جانب 152 مشارك، كل من الناشطة الجنوب أفريقية كاثرين كوستانتينييديس، ممثلة عن إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الدرك محمد.

وتناولت الندوة عدد من المواضيع ذات الصلة بتاريخ الصحراء الغربية ولماذا لاتزال آخر مستعمرة في إفريقيا، الوضعية الراهنة في الصحراء الغربية، قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتحديات التي تواجه حركات التحرر.

كما عرفت الندوة عدد من المداخلات التي ركزت بشكل معمق على هذه المواضيع بالتحليل والنقاش للخروج بتوصيات تساهم في دعم ومساندة كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال.

رمزي أحمد توميات

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