قام اعضاء من الوفد الصحراوي المشارك في أشغال المنتدى الإجتماعي العالمي بالعاصمة المكسيكية، بتقديم محاضرات تخصصية حول القضية الصحراوية العادلة وتطوراتها بجامعة مكسيكو ، في طرقٍ لأوجه كفاح الشعب الصحراوي العادل و مسارات المقاومة وواجهاتها.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد إستعرضت عضو المكتب التنفيذي لإتحاد العمال الصحراويين المكلفة بالتعاون الدولي الراحلة سيد إبراهيم رفقة عضو جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين السياسيين الصحراويين الاستاذ لعروصي عبد الرحمن والدكتور الراگب مسعود عالي عن رابطة الطلبة الصحراويين بكوبا عروضا عن تجربة المرأة والشباب وحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة وواقع اللجوء ومسار الدولة الصحراوية بناءاً وتحريراً في يوم مفتوح أمام طلاب العلاقات الدولية .

ووفقا للمصدر، فقد تناول المحاضرون مسيرة النضال الصحراوي وفسلفة التحرر المستمدة من مباديء الثورة ضد كل أشكال التوسع والظلم والإضطهاد ، مقدمين عروضا عن مختلف جوانب الفعل الصحراوي على مدار سبع وأربعين عاما من تجربة تشييد الدولة الصحراوية وتكوين الإنسان ، على ضوء نموذج الجمهورية الصحراوية التي إمتزج كفاح شعبها بالكفاح لأجل الحرية وبناء لبنات تؤسس لمستقبل الدولة المستقلة

على نحو جعل من عوامل اللجوء والتقسيم والشتات بفعل واقع الإحتلال ، بوادر إستيعاب وإنفتاح وإستفادة من خبرات الآخرين ، فعوض أن تكون تلك الظروف الصعبة مدعاة للمعاناة ، روضها الصحراويون في خدمة مشروعهم الوطني القائم الشروط و الأركان رغم المنفى وتحدياته .

كما قدم طلاب العلاقات الدولية الذين أبدوا إعجابهم بالتجربة الصحراوية، تساؤلات حول الملف الصحراوي ومسار التسوية ، وقضايا حقوق الإنسان ومسألة الثروات الطبيعية والمعركة القانونية على ضوء بحوث ودراسات بصددها مستقبلاً .

وضمن البرامج التحسيسية للوفد إستضافت القناة الرابعة المكسيكية مسؤول العلاقات الخارجية والإتصال بإتحاد العمال المامي اعبيدي والأمين العام لإتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين نفعي أحمد محمد وعضو الهيئة أنطونيو فيلاكيث وأم اخوتها خطري سيد أحمد عن رابطة الطلبة الصحراويين بكوبا في حوار مفتوح على القضية الصحراوية ونضال شعبها العادل.

رمزي أحمد توميات

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