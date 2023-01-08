تنظيم لقاء وطني”عدالة-جمارك”

نظم اليوم الأحد لقاء وطني “عدالة-جمارك” بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة،حيث أشرف على افتتاح أشغال هذا اللقاء كل من وزير المالية والأمين العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا والمدير العام للجمارك، حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل.

كما شارك أيضا قضاة من المحكمة العليا، والمجالس القضائية والمحاكم وكذا إطارات وموظفي المديرية العامة للجمارك،وذلك في إطار التعاون مع المديرية العامة للجمارك،يضيف البيان.

و أوضح البيان أن الأشغال شملت إلقاء مداخلات من طرف المتخصصين من كلا القطاعين حول الدعوى الجمركية،و الإذن بالتصرف في البضائع المحجوزة وإشكالات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في المادة الجمركية.

و ختم البيان بأن المشاركون انتهوا بتوصيات من شأنها تطوير التكفل بالجريمة الجمركية.