تنظيم فعاليات أيام الشعر العربي الفصيح بمشاركة 30 شاعر وأديب

نظّمت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالتنسيق مع المديرية الولائية للثقافة والفنون، برعايةٍ من الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي٬ فعاليات أيام الشعر العربي الفصيح٬ بمشاركة 30 شاعرًا وأديبا قدموا من عدة ولايات من الوطن٬ والتي احتضنتها دار الثقافة احمد رضا حوحو بعروس الزيبان ولاية بسكرة، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬ بأن برنامج التظاهرة تضمن بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية، محاضرات وندوات أدبية حول رهانات النقد والإبداع في الشعر الجزائري، وكذا آليات إثراء القراءة والاستماع خاصة لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب عروض فنية قدمتها فرق فلكلورية محلية، كما تخللها تكريم عدد من الشعراء والأدباء.

وقد أبرز عبد القادر بن دعماش المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، وذلك خلال إشرافه على افتتاح التظاهرة٬ أن هذه الأيام الثقافية التي تندرج ضمن برنامج وزارة الثقافة والفنون للاحتفاء بالذكرى الـ 60 للاستقلال، تهدف إلى الجمع بين الكلمة الهادفة والتعابير الفنية الراقية لإثراء الساحة الثقافية الوطنية٬ يذكر البيان.

حورية سعداوي

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