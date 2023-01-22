تنظيم دورة تكوينية حول قطاع السكن لفائدة الأميار

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تنظيم دورة تكوينية حول قطاع السكن، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وذلك بالتنسيق مع قطاع السكن والعمران والمدينة،حيث سيشرف عليها إطارات من قطاع السكن والعمران ستدوم الى غاية الخميس المقبل. وستمس 1541 رئيس بلدية عبر الوطن.

وأضاف مدير التكوين بوزارة الداخلية نور الدين بن نعيجة، أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى مساعدة المنتخبين المحليين على تأدية المهام الموكلة إليهم، من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية ذات الصلة بالتسيير المحلي.

وأوضح ذات المسؤول، بأنه سيتم في هذه الدورة، الإلمام بجميع القطاعات التي تعنى بالتسيير المحلي، والتطرق إلى القوانين والآليات المنظمة لصيغ السكن، منها الإجتماعي المدعم والسكن الريفي وكيفية تجسيد هذه المشاريع.

وكشف بن نعيجة، عن البرنامج التكويني الخاص الذي يتمثل في دورات مدتها ستة أيام، أي أسبوع واحد من كل شهر،لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين استفادوا نهاية العام المنصرم، من تكوين حول المقاييس المتعلقة بالصحة العمومية،والذي سطرته وزارة الداخلية.

وأضاف مدير التكوين، بأن الدورة المقبلة المزمع تنظيمها بداية شهر فيفري ستخصص لمخططات التعمير والتهيئة العمرانية، وتتبعها دورة أخرى بالتكوين في عدة قطاعات منها الأشغال العمومية والري، وكذا الفلاحة والتنمية الريفية و الشباب والرياضة.

حورية سعداوي

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