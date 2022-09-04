تنظيم حملات تحسيسية لمكافحة آفة المخدرات بالفضاءات العمومية بالعاصمة

قامت شرطة الجزائر العاصمة، خلال الأسبوع الماضي بعدة خرجات ميدانية في مختلف الساحات والأماكن العمومية بقطاع إختصاص باب الوادي، سيدي أمحمد، حسين داي، الشراقة للتقرب من المواطنين وتوعية اكبر عدد من الشباب من آفة المخدرات.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، فقد تم توزيع مطويات حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، تقديم نصائح وإرشادات حول خطورة استهلاكها وانعكاساتها السلبية على الصحة الجسمية والنفسية و التفكك الأسري و إستقرار المجتمع.

كما تقوم الخلية طيلة السنة بتنظيم حملات تحسيسية على مستوى كل قطاع إختصاص أمن ولاية الجزائر بغرض مد يد العون للشباب المدمن من أجل الإقلاع عن المخدرات، كما يتم إستقبال المدمنين على مستوى الخلية وتوجيههم نحو مراكز العلاج المختصة من أجل المتابعة النفسانية من قبل أخصائيين للتخلص من أثار إدمان تلك السموم.

وجاءت هذه العملية، في اطار الاتصال الجواري وحماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العامة، و تكملة للعمل الميداني لمختلف فرق الشرطة القضائية، في مجال مكافحة المخدّرات بأنواعها، وذلك لفائدة مختلف شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب.

رمزي أحمد توميات

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