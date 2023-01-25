تنظيم حفل اختتام مميز لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط

25 يناير، 2023

تم اليوم  إختتام معرض المنتجات الجزائرية٬ الذي احتضنته الجمهورية الإسلامية الموريتانية٬ وذلك من 19 الى 24 جانفي 2023٬ وذلك بتنظيم حفل مميز، نظير النجاح الباهر الذي تكلله المعرض٬حسب بيان لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.

وكما شهد حفل اختتام هذه الفعالية الهامة٬ حضور كل من سعادة سفير الجزائر بموريتانيا و ممثلي عن الهيئات الرسمية الموريتانية ،رؤساء رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، والمتعاملين الاقتصاديين عن الجانبين و كذا ممثلي المجتمع المدني٬ يذكر البيان.

وختم ذات البيان٬  أنه تم خلال الحفل تكريم الهيئات الموريتانية و الشعب الموريتاني عن حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الجزائري و التسهيلات الممنوحة لإنجاح هذ المعرض.

 

حورية سعداوي

25 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

 قوات الاحتلال المغربي تفرض الاقامة الجبرية على المناضلة الصحراوية مينا اباعلي للأسبوع الثاني على التوالي

17 مايو، 2021

هذه هي حصيلة تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية الأخيرة

6 نوفمبر، 2021

تسجيل 344 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

20 أكتوبر، 2022

استلام 13 مخبر جديد قبل جوان 2023

21 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: