تنظيم حفل اختتام مميز لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط
تم اليوم إختتام معرض المنتجات الجزائرية٬ الذي احتضنته الجمهورية الإسلامية الموريتانية٬ وذلك من 19 الى 24 جانفي 2023٬ وذلك بتنظيم حفل مميز، نظير النجاح الباهر الذي تكلله المعرض٬حسب بيان لوزارة التجارة و ترقية الصادرات.
وكما شهد حفل اختتام هذه الفعالية الهامة٬ حضور كل من سعادة سفير الجزائر بموريتانيا و ممثلي عن الهيئات الرسمية الموريتانية ،رؤساء رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، والمتعاملين الاقتصاديين عن الجانبين و كذا ممثلي المجتمع المدني٬ يذكر البيان.
وختم ذات البيان٬ أنه تم خلال الحفل تكريم الهيئات الموريتانية و الشعب الموريتاني عن حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الجزائري و التسهيلات الممنوحة لإنجاح هذ المعرض.
حورية سعداوي