تنظيم المؤتمر الدولي ال 34 لتكنولوجيا صناعة الأسمدة

ينظم الإتحاد العربي للأسمدة بالتعاون مع مجمع أسمدال، فرع 100% سوناطراك، المؤتمر الدولي ال 34 لتكنولوجيا صناعة الأسمدة و المعرض المصاحب له في الفترة من 03 إلى 06 أكتوبر 2022 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، حسبما جاء في بيان لمجمع سوناطراك.

وحسب نص البيان، فإنه من المنتظر أن يستقطب هذا المؤتمر حوالي 300 مشارك من 30 جنسية، حيث سينشطه مجموعة من الخبراء الدوليين، أين سيتطرق إلى مواضيع تتعلق بأسواق الأسمدة و بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعتها.

كما يتعرض المؤتمر بالتحليل إلى قضايا ذات أهمية بالغة تتعلق بالأمن الغذائي خاصة في المنطقة العربية و قارة أفريقيا، و كذا موضوع التغيرات المناخية و تأثيراتها على الإقتصاد العالمي.

وحسب نص البيان، يصاحب المؤتمر معرضا يجمع شركات متخصصة في مجالات تكنولوجيا و صناعة الأسمدة.

و على هامش المؤتمر، سيتم إعطاء إشارة انطلاق القافلة الزراعية التي ستجوب 07 ولايات، أختير لها موضوع إشكالية المردود في زراعة الحبوب، حيث تهدف إلى توعية الفلاحين حول طرق التسميد الحديثة، كما ستوزع عليهم كميات من سماد اليوريا المحببة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية الولائية.

كما تصاحب القافلة مبادرات إجتماعية يتم خلالها تجهيز مجموعة من المدارس الريفية بأجهزة إعلام آلي وأدوات مكتبية، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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