 تنظيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان “الرياضة والصحة”

18 نوفمبر، 2023

من المنتظر أن ينظم مخبر علوم الأداء الحركي والتدخلات البيداغوجية بمعهد التربية البدنية والرياضية، بالتنسيق مع الجمعية العربية للميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي، الجمعية العربية للإدارة الرياضية، المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان “الرياضة والصحة”.

وحسب الصفحة الرسمية لجامعة الجزائر 3 على موقع فايسبوك، فإن المؤتمر الدولي سيكون يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023. بجامعة الجزائر 3 دالي ابراهيم، المدرج D، ابتداءً من الساعة 08:00 صباحاً

ووفقا للمصدر، فإن المؤتمر سيعرف مشاركة دكاترة وأساتذة من عدة جامعات دولية.

رمزي أحمد توميات

 

18 نوفمبر، 2023

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