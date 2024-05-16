تنظيم الطبعة 18 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية نهاية ماي الجاري

تُنظّم وكالة الإتصال 3C، ووكالة التشغيل Emploi Partner، تحت رعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، و المؤسسات المصغرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، وبالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية ANVREDET، ومتعامل اتصالات الهاتف النقال “أوريدو” الراعي الرسمي للطبعة، من 29 إلى 31 ماي الجاري، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، بالجزائر العاصمة، الطبعة 18 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية ” Algeria Job Summit“.

و سينعقد الصالون الوطني Algeria Job Summit، هذا العام، تحت شعار، “سوق العمل في ضوء الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.

و يعتبر تسريع وتيرة الرقمنة، من خلال تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على مستوى المؤسسات الإدارية والاقتصادية والمصالح العامة، أحد أهم القرارات نحو إثراء وتطوير سوق العمل والتكوين.

كما يعتبر الاقتصاد الرقمي، مرفقا بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة Data Center، عاملا مهما للتنمية، الإنتاجية، والكفاءة بالنسبة للمؤسسات، والتي أسهمت من خلال طابعها المحوري والديناميكي الفعال في ظهور قطاعات إبداعية ومبتكرة، مثل التجارة الالكترونية، التعليم عن بعد، والأمن السيبراني.

و يُعتبر الصالون الوطني للتشغيل والتكوين والمقاولاتية، بمسماه الجديد Algeria Job Summit، الموعد الأنسب للتوظيف، والحركة المهنية، والتكوين على مستوى المؤسسات، وكذا إنشاء المؤسسات المصغرة، لقرابة عقدين من الزمن.

و تشير الأرقام المسجلة، التي توضح نسبة المشاركة والزيارة، خلال الصالون (20.000 زائر)؛ إلى أي مدى قد ظفر هذا الحدث بثقة عامة الناس والمؤسسات.

كما أن هذا الصالون لا ينحصر فقط على البحث عن الفرص المهنية، بل يضم كذلك التوجيه المهني، وإنشاء المؤسسات، وآليات التمويل، والمقاولاتية، والوظائف الحديثة، والحياة المهنية، ومخططات التكوين وكذا مختلف المواضيع التي تهتم بالانتعاش الاقتصادي للجزائر.

و يضم الصالون في أيامه الثلاث، مؤتمرات، وورشات عمل، ونقاشات تخص اخر تطورات سوق العمل، والمقاولاتية، وإنشاء المؤسسات المصغرة، وكذا التكوين المتواصل.

شرف الدين عبد النور