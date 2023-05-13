تنظيم الطبعة 18 للصالون الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه

من المراقب ان تقام الطبعة الـ 18 للصالون الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 ماي الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للجهة المنظمة فات الطبعة الـ 18 ستكون مرة أخرى ديناميكية للغاية مع 60 بالمائة من الشركات الجزائرية من رواد السوق بشكل أساسي.

ويشارك في المعرض العديد من المؤسسات الدولية، ممثلة لـ 12 دولة على غرار تركيا فرنسا، الصين، البرتغال، هولندا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا، البرازيل، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

كما سيكون الحدث مكانا لتبادل المعلومات والمحتوى من خلال الندوات حول الموضوعات الرئيسية لسوق المياه كتحلية مياه البحر والتنقية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي

ليديا كبيش

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