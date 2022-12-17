تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي “تكستيل- إكسبو”من الـ19 إلى الـ21 ديسمبر

تنظيم الطبعة الخامسة للصالون الدولي “تكستيل- إكسبو”من الـ19 إلى الـ21 ديسمبر

ستنظم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والألبسة والجلود والتجهيزات “تكستيل- إكسبو”، (TexStyle Expo) من الـ19 إلى الـ21 ديسمبر 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمنظمي الصالون، فإن هذا الأخير سيعرف مشاركة كل فروع ومهن قطاع النسيج والجلود، لاسيما المواد الأولى والسلع النصف مصنعة والمعدات والتجهيزات والتصميم والخدمات, بالإضافة الى الألبسة الجاهزة والأحذية والجلود واللوازم …الخ.

كما سيتم تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الزوار والعارضين من مختلف الدول منها الجزائر وتركيا وروسيا ومصر والمملكة المتحدة وتونس والهند وباكستان وإندونيسيا.

رمزي أحمد توميات

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