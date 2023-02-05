تنظيم الدورة الرابعة للقاءات الجزائرية-الفرنسية للصناعات الصيدلانية والمعدات والمستلزمات الطبية

5 فبراير، 2023

ستنظم الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة، الدورة الرابعة للقاءات الجزائرية-الفرنسية للصناعات الصيدلانية والمعدات والمستلزمات الطبية، والتي ستنعقد في الفترة من 28 فيفري إلى 1 مارس٬ في الجزائر العاصمة ثم وهران٬ حسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية.

وذكر البيان٬ أن هذه القاءات التي ستنعقد في شكل الاجتماعات B toB بين الشركات الفرنسية و نظيرتها الجزائرية، تهدف إلى تحسيس و إدراك المؤسسات الفرنسية بفرص الشراكات الصناعية والتجارية مع المؤسسات الجزائرية و افاق تصدير المنتجات المصنعة في الجزائر.

وكما تدعو وزارة الصناعة الصيدلانية المتعاملين الصيدلانيين٬ للمشاركة في هذا الحدث من خلال الاتصال بالغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

5 فبراير، 2023

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