تنظيم الدورة الثانية من اليوم ال13 للتمريض حول النظافة الإستشفائية وتسيير مصالح الإستعجالات

تتواصل صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الوطني الثالث عشـر للتمريض حول النظافة الإستشفائية، وتسيير مصالح الإستعجالات في دورته الثانية المنظمة، على مستوى قاعة المحاضرات الخاصة بالمجمع البيداغوجي للمؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران، حسب بيان لوزارة الصحة.

حيث أشرفت مديرة التكوين بوزارة الصحة، خوالد ليندة، على إفتتاح فعاليات هذا اليوم التكويني، الذي عرف مشاركة المستخدمين شبه الطبيين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة لغرب البلاد في هذا الفضاء العلمي الذي سمح لهم بتحيين مكاسبهم وتبادل خبراتهم، يذكر البيان.

وتندرج هذه الأيام ضمن عملية واسعة لرسكلة وإعادة تأهيل جميع المستخدمين، التي تصبوا من خلالها وزارة الصحة الى تثمين المورد البشـري الاستشفائي بجميع رتبه ومنحه الأولوية، يشيرالبيان.

وفي ذات السياق، أضاف البيان، بأن الإستراتيجية القطاعية التي جسدت من خلال مخطط التكفل بالمريض (PAM)في شقه الرابع، هو المخطط الذي اقره وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، و الذي يدخل في إطار الإستراتيجية القطاعية الرامية إلى تحسين رعاية المرضى والتكفل بهم.

كما تهدف هذه الأيام التي تم تنظيم الدورة الأولى منها بولاية سطيف، في 19 جانفي الماضي و سيتم تنظيمها أيضا على مستوى ولايتي ورقلة و الجزائر العاصمة قريبا، إلى تعزيز مهارات الممرضين في مجال الوقاية ومراقبة العدوى المرتبطة بالعلاج وكذا تسيير العلاج على مستوى مصالح الإستعجالات، يوضح البيان.

وكما يرمي إلى التذكير بالقواعد والتوجيهات الوطنية بشأن النظافة البيئية في المؤسسات العمومية والخاصة للصحة، مع تحديد أدوار المؤسسات ومسؤوليات شبه الطبيين والعمل على تنمية مهاراتهم، في مواجهة الحالات الإستعجالية المختلفة، يختم البيان.