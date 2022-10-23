تنصيب مجموعة الصداقة الكولومبية الصحراوية

حضر سفير الجزائر لدى جمهورية كولومبيا أحمد هاشمي رفقة نائبه فاسي محمد حمزة بعد دعوته من قبل الكونغرس الكولومبي للمشاركة في احتفالية نظمها بمقره بمناسبة تنصيب مجموعة للصداقة البرلمانية بين كل من غرفة النواب الكولومبية والمجلس الوطني الصحراوي.

كما حضر مراسم التنصيب كل من سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، المكلف بمنطقة أمريكا اللاتينية محمد زروق، وكذا سفير كولومبيا بإسبانيا، و كذا ممثلين عن منظمات الدفاع، عن حقوق الإنسان لدى كل من كولومبيا و إسبانيا إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية،

حورية سعداوي

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