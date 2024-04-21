أشرف صباح اليوم الأحد، الأمين العام لوزارة الإتصال، مختار خالدي، بتكليف من وزير الإتصال، محمد لعقاب، على تنصيب ليلى زرقيط، مديرة عامة بالنيابة لجريدة الجمهورية.

وجرت مراسيم التنصيب، حسب بيان وزارة الإتصال، بمقر الجريدة، وحضرها الأمين العام لولاية وهران، فضيل عبداوي، ممثلا لوالي الولاية.

كما حضر حفل التنصيب، مسؤولو المؤسسات الإعلامية الجهوية، العمومية والخاصة، إضافة إلى كل العاملين والموظفين بجريدة الجمهورية، من طاقم الصحفي، وإداري وممثلين عن الشريك الإجتماعي.

شرف الدين عبد النور