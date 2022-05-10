تنصيب لجنة مشتركة بين وزارتي السكن والمالية للنظر في أسعار الحديد

10 مايو، 2022

كشف اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن تنصيب لجنة وزراية مشتركة بين وزارة السكن والمالية للنظر في أسعار الحديد.

وأفاد بلعريبي في تصريح خص به قناة “النهار”، أن الزيادات في أسعار الحديد، هي زيادات على المستوى العالمي وليس على المستوى الوطني فقط.

وتابع ذات المتحدث قائلا أنه:” بقرار من الوزير الاول أيمن بن عبدالرحمان، فيه لجنة وزارية مشتركة، مابين وزارة السكن والمالية، لدراسة هذا الملف والنظر في تداعيات ارتفاع أسعار الحديد”.

وهذا لايجاد الحلول حتى لايؤثر على مؤسسات الإنجاز. وتعطيل المشاريع التي هي قيد الانجاز، يضيف وزير السكن.

رمزي أحمد توميات

 

10 مايو، 2022

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