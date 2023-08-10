تنصيب لجنة إعداد مخطط عمل مؤشر النجاعة “نزاهة”

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد وانجاز مخطط عمل مؤشر النجاعة “نزاهة” وتقييمه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فإن اللجنة تتكون من مسؤولي الهياكل المركزية المعنية، فضلا عن خبيرين مختصين في هذا المجال، وهذا وفقا لمضمون اتفاقية الإطار والتنسيق في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا اعتمادا لمؤشر النجاعة ” النزاهة ” على مستوى القطاع.

ووفقا للمصدر، فقد تم تحيين ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية هذا الشهر، الذي ينص بصفة صريحة على الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تم نشره على الموقع الرسمي ” الواب” للوزارة.

هذا وسيتم الإعلان عن إمضاء هذا الميثاق من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكافة إطارات وموظفي القطاع، وكذا الطلبة، تعهدا بالالتزام به وبأحكامه.

رمزي أحمد توميات

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