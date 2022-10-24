تنصيب لجان لمراقبة أسعار البيض بداية من الأسبوع المقبل

24 أكتوبر، 2022

أكد صبيحة اليوم الاثنين، وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أنه تم إتخاذ إجراءات للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار البيض.

وكشف هني، على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية عين الدفلى ، أن أنه تم إتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الفلاحية للوقوف على أسباب إرتفاع أسعار البيض سواء عند المربي أو التاجر، حيث ستنطلق خلال الأسبوع القادم لجان لمراقبة الأسعار.

من جهة اخرى، أكد وزير الفلاحة، أن مخزون ولاية عين الدفلى من البطاطا ساهم بصفة كبيرة في ضبط أسعارها، وإلا كانت ستصل إلى سعر 200 دج للكيلوغرام الواحد.

وبخصوص الطماطم الصناعية، فلفت نفس المسؤول إلى أن السوق الإفريقي و الأوروبي متعطش لهذا المنتوج. و نحن حققنا الاكتفاء الذاتي لهذا المنتوج و اكثر، داعيا إلى إنشاء مصنع لتحويل هاته المادة بولاية عين الدفلى.

رمزي أحمد توميات

24 أكتوبر، 2022

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