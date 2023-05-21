تنصيب رئيس الديوان الجديد لوزارة الطاقة والمناجم

21 مايو، 2023

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على مراسيم تنصيب رئيس الديوان الجديد لوزارة الطاقة والمناجم، نسيم هلال حسب بيان للوزارة.

وأكد عرقاب، خلال هذه المراسيم، أن هذا التنصيب يأتي في سياق تعزيز القطاع بإطارات كُفأة على مختلف المستويات، مبرزا الكفاءة والخبرة للرئيس الديوان الجديد، والذي يعتبر من أكفأ وخيرة إطارات قطاع الطاقة.

وأبرز ذات المتحدث أن الرئيس الجديد، من دون شك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومواصلة البرامج المسطرة. كما هنأه متمنيا له كل النجاح في مهامه الجديدة.

ومن جهته، قدم هلال شكره لوزير الطاقة والمناجم، على الثقة التي وضعت في شخصه، متعهدا بالعمل على تعزيز العمل المؤسساتي بالديوان من اجل تعاون مستمر بين مختلف هيئات القطاع والقطاعات الأخرى

ليديا كبيش

21 مايو، 2023

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