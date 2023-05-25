تنصيب خلية مركزية على مستوى وزارة الداخلية بسبب الإضطرابات الجوية

25 مايو، 2023

قامت وزارة الداخلية اليوم الخميس بتنصيب خلية مركزية على مستوى الوزارة على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من ولايات وسط وشرق الوطن، حسب بيان لوزارة الداخلية.

و تعنى الخليـة حسب بيان الوزارة بمتابعة متواصلة لتطور الوضعية وضمان التكفل السـريع بمخلفات هذه التقلبات بالتنسيق مع المصالح المختصــة.

و أشارت الوزارة في بيانها عن تسجيل حالة لطفلة مفقودة بولاية قالمة تبلغ 7 سنوات و التي لا زالت عملية البحث عنها متواصة، كما قامت مصالح الحماية المدنية بإجلاء 27 رعية إفريقية بقالمة كانت محاصرة بالميـــاه.

كما تم تسجيل بعض الخسائر وتذبذب في الحركة المرورية عبر عدد من الطرق والمسالك ببعض الولايات، يفيد ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

25 مايو، 2023

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