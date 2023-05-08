أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، على مراسيم تنصيب المدير العام الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية، الطاهر جوانبي.

وجرت مراسم التنصيب بمقر وزارة الطاقة والمناجم بحضور إطارات من الوزارة، وحسب بيان لوزارة الطاقة.

واستذكر خلال حفل التنصيب، وزير الطاقة المسار المهني لجوانبي، الذي يعتبر ابن مجمع سونلغاز ومن “خيرة اطاراتها”. حيث قال إنه “من دون شك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومواصلة البرامج المسطرة”. و”لاسيما بخصوص تأمين التزويد بالكهرباء والغاز لجميع المواطنين، والربط الطاقوي لمناطق الظل، والمستثمرات الفلاحية”.

بالإضافة إلى “برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة، وتخزين وتوزيع المواد البترولية، وذلك في إطار تشاوري بين جميع مديريات الوزارة ومجمع سونلغاز”.

كما استغل عرقاب الفرصة للتذكير بالتوجيهات والتوصيات من أجل التنفيذ السليم لمختلف البرامج. وأكد على دعمه الكامل ودعم كافة إطارات القطاع في تأدية مهامهم.

في حين شدد على الدور الهام الذي تلعبه هذه المديرية العامة لتطوير والرفع من فعالية أداء القطاع. لاسيما في الشق المتعلق بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، ترتقي لتطلعات جميع المواطنين.

رمزي أحمد توميات

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