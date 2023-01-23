تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة بعدة مجالس قضائية

23 يناير، 2023

يشرف رؤساء المجالس القضائية عبر التراب الوطني ابتداء من اليوم الإثنين٬  على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة بمقرات المجالس القضائية الآتية: بشار، تامنغست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة، وهران٬ حسب بيان لوزارة العدل.

وأضاف البيان٬ بأن هذه المحاكم التجارية تأستت بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وجاء الإسراع في تنصيبها تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 16 أكتوبر 2022، في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية الإستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالإستثمار في جويلية 2022.

وقد حددت دوائر اختصاصها بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جانفي 2023، وتتشكل من قاضٍ رئيس يساعده أربعة (4) مساعدين يتمتعون بصوت تداولي، تم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويخضعون قبل مباشرة مهامهم لتكوين في المجالات ذات الصلة٬ يذكر البيان.

وأوضح ذات البيان٬ بأن هذه  المحاكم تختص دون غيرها في منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية والإفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، منازعات التجارة الدولية، المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية.

وتتميز الإجراءات أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح٬ قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

23 يناير، 2023

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