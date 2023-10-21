تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- تونس غدا

21 أكتوبر، 2023

من المرتقب أن تُنصب يوم غد الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني، المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-تونس .

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فسيتم أيضا تنصصب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-العراق.

وجاء في نص البيان:“يشرفنا أن نحيطكم علما أن مقر المجلس الشعبي الوطني سيحتضن. يوم الاحد 22 اكتوبر 2023 في الساعة 11 صباحا مراسم تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-تونس. كما ستنصب المجوعة البرلمانية للصداقة الجزائر-العراق في الساعة الثانية”.

رمزي أحمد توميات

21 أكتوبر، 2023

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