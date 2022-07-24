تنصيب المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الداخلية والأشغال الأولية والثانوية لملعب تيزي وزو

24 يوليو، 2022

قام اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل إلى ملعب تيزي وزو، حسبما أفادت به وزارة السكن في بيان لها.

وأشرف بلعريبي، على تنصيب المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الداخلية والأشغال الأولية والثانوية، أشغال السباكة للمدرجات، أشغال الكهرباء وكذا اشغال الربط بقنوات الماء والصرف الصحي.

وطالب ذات المتحدث، بإجراء تقييم كامل للأشغال المتبقية الخارجية والداخلية، كما اغتنم الفرصة للوقوف على انشغال تثبيت الكراسي.

وفي السياق فقد منح المؤسسة المنجزة مهلة 60 يوم لتركيب جميع الكراسي بالملعب، ليقوم بتنصيب المؤسسة التي ستقوم بإنجاز أرضية الملعب الرئيسي، ملعب ألعاب القوى، و الملعب الثانوي.

من جهة أخرى، أمر وزير السكن، المؤسسة المكلفة باشغال التهيئة الخارجية بضرورة استكمال الأشغال في أقرب وقت وهذا تماشيا مع العقد المبرم.

رمزي أحمد توميات

24 يوليو، 2022

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