تنصيب اللواء محمد الطيب بركاني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران

5 ديسمبر، 2022

أشرف اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، على تنصيب اللواء محمد الطيب بركاني. قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أنه “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون. أشرف اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، على تنصيب اللواء محمد الطيب بركاني. قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران

ليديا كبيش

5 ديسمبر، 2022

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