تنصيب اللواء جمال كحال مديرا للأمن الداخلي

أشرف اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة على تنصيب اللواء جمال حكال مديرا عام للأمن الداخلي خلفا للواء عبد الغاني راشدي.

وكانت مراسم التنصيب فرصة سانحة للفريق أول شنقريحة للالتقاء بإطارات هذه المديرية الحساسة. حيث قدم لهم التعلايمات والتوجيهات العملية.

ودعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الاطارات المعنيو الى بذل مزيد من الجهود والمثابرة المخلصة من أجل آدائها على الوجه الأمثل.

وقد بدأ اللواء جمال كحال مساره في 1967، عبر مدارس كبرى في العالم، منها المدرسة العليا للاستعلامات في بني مسوس، “سان سير” المدرسة العليا المتخصّصة في فرنسا والمدرسة العليا للكاجي بي (روسيا)،

ورقي جمال كحال إلى رتبة لواء في 2012، وقد تولى مهام مدير الأمن الرئاسي إلى غاية 2015، ليتم تعيينه في ماي 2022 مديرا للأمن الخارجي.

ليديا كبيش

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