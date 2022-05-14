أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة على التنصيب الرسمي اللواء جمال كحال مجدوب مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نورالدين مقري.

وأسدى الفريق شنقريحة، لإطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي الختام، صادق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة على محضر تسليم السلطة.

رمزي أحمد توميات

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