تنصيب اللواء جمال كحال مجدوب مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي

14 مايو، 2022

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة على التنصيب الرسمي اللواء جمال كحال مجدوب مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نورالدين مقري.

وأسدى الفريق شنقريحة، لإطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي الختام، صادق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة على محضر تسليم السلطة.

رمزي أحمد توميات

14 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

انطلاق فعاليات المنتدى الاجتماعي التضامني الصحراوي في طبعته الثانية

15 فبراير، 2022

تسجيل  81 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

25 أكتوبر، 2021

الحكم على العميد واسيني بوعزة بـ16 سنة سجن نافذ

2 أبريل، 2021

الفريق شنقريحة: الاستفتاء مرحلة هامة سيواصل الشعب قطعها لتشييد الجزائر الجديدة

20 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: