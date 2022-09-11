تنصيب العميد عبد العزيز نويوات شويطر مديرا مركزيا لأمن الجيش

11 سبتمبر، 2022

أشرف  اليوم الأحد, 11 سبتمبر, الفريق أول السعيد شنقريحة على التنصيب الرسمي للعميد عبد العزيز نويوات شويطر مديرا مركزيا لأمن الجيش, خلفا للواء سيد علي ولد زميرلي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 سبتمبر 2022، أنصب رسميا العميد عبد العزيز نويوات شويطر، مديرا مركزيا لأمن الجيش، خلفا للواء سيد علي ولد زميرلي. وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وأضاف البيان، أن هذه المناسبة كانت سانحة للفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام عقب ذلك أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

ش.ن

11 سبتمبر، 2022

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