أشرف مساء أمس الجمعة، الأمين العام لوزارة الإتصال، مختار خالدي، بتكليف من وزير الإتصال، محمد لعقاب، على تنصيب أمال زموري، مديرة عامة بالنيابة لجريدة المجاهد.

و تم تنصيب أمال زموري، على رأس جريدة المجاهد، خلفا لمحمد كورسي، حيث جرى التنصيب حسب بيان وزارة الإتصال، بمقر جريدة المجاهد، وسط حضور صحفيي هذه المؤسسة وطاقمها الإداري والتقني.

وفي كلمة له بالمناسبة، ذكّر الأمين العام لوزارة الاتصال أن تعيين المسؤولة الجديدة لهذه الجريدة العريقة يأتي بغرض إعطاء نفس جديد لجريدة المجاهد، وكذا مواصلة مسار تطوير قطاع الإتصال، حسب ذات المصدر.

وفي سياق ذي صلة، دعا خالدي إلى الارتقاء أكثر بالأداء الإعلامي لهذه الجريدة وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية لهذه الجريدة الرمز، مع ضرورة تكثيف جهود الجميع للحفاظ على استقرار المؤسسة وتقديم الافضل.

تجدر الاشارة، أن أمال زموري تُعدّ من قدماء صحفيي جريدة المجاهد ولها خبرة في المجال تفوق ال30 سنة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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