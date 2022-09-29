تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أشرف وزير الإتصال، محمد بوسليماني، على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وكشف بوسليماني لدى القائه لكلمة بعد تنصيب أعضاء اللجنة، التي يرأسها عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سليمان أعراج، أن لجنة التحكيم هي نفسها لجنة تحكيم السنة الماضية. بحكم تجربة أعضائها وكفاءتهم.

وأكد ذات المتحدث، ان الإرادة موجودة ليكون العمل جدي ونزيه وفي شفافية تامة، مبرزا أن هذه الجائزة تحفز الصحفيين للعمل أكثر من أجل إبراز أعمالهم. مضيفا أن الجزائر تحتفل بالذكرى الـ60 للإستقلال.

ولهذا فقد اخترنا موضوعا يتعلق بهذه الذكرى وهو بعنوان “ستينية الاستقلال، تحديات الأمس تحديات اليوم”، يضيف وزير الاتصال.

وأوضح نفس المسؤول، أن هذا الموضوع سيكون فرصة للحديث عنالإنجازات التي تحققها الجزائر اليوم وأيضا التحديات الجديدة. خصوصا أن سنة 2022 هي سنة اقتصادية كما أكد عليه رئيس الجمهورية، داعيا الصحفيين لبذل الجهد من أجل المشاركة في هذه الجائزة بمادة إعلامية ذات جودة.

كما تجدر الإشارة، الى ان لجنة تحكيم هذه الجائزة، التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة تتكون من ممثلين عن وزارات الاتصال، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وعن الأسرة الإعلامية و جامعيين أكاديميين.

وتعد هذه الجائزة، حسب المشرفين على تنظيمها، إعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب و”السمعي-البصري” والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

كما تهدف إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحافي الوطني بكل أشكاله والتحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق. إضافة إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا والمتعلقة بالموضوع المقترح.

هذا وقد حدد آخر أجل لاستلام ملفات المشاركة يوم 11 أكتوبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

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