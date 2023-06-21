تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية

أشرف اليوم الأربعاء رئيس المجلس الأعلى للغة العربية البروفيسورصالح بلعيد، بفندق أولمبيك “الأولمبيك”، بدالي ابراهيم على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الأعلى للغة العربية الذين تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وهنأ رئيس المجلس في كلمة له بمناسبة هذا التنصيب، الأعضاء المعينين، مبرزا الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للغة العربية بوصفها أحد الثوابت الوطنية.

ودعا بلعيد، أعضاء المجلس الى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم للمساهمة في تطوير اللغة العربية وتعميم استعمالها، والنهوض بها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، على ضرورة نقل مستجدات المعارف من باقي اللغات الحية إليها، لتكون رافدا من روافد الجزائر الجديدة.

هذا وقد حضر مراسم التنصيب الرسمي ممثلي عدد من الهيآت الوطنية الرسمية، إلى جانب إطارات المجلس الاعلى للغة العربية

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...