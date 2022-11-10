أعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن تمديد مدة تسديد مبالغ السكنات إلى 40 سنة لسن محدد بـ 75 سنة.

وكشف مزاري، أن مختلف الشبابيك البنكية المخصصة للصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سجلن تحصيل مبلغ إدخار إجمالي يقدر بـ 16 مليار دج على المستوى الوطني.

وأوضح ذات المتحدث، في تدخله بمناسبة تنظيم الطبعة الـ 7 من منتدى الصيرفة الإسلامية أن النشاط الخاص بالصيرفة الإسلامية، قد سمح للقرض الشعبي الجزائري بأن يحصل منذ إطلاقه في أكتوبر 2020 إلى 31 أكتوبر الأخير، مبلغ يقدر بـ 16 مليار دج.

كما لفت رئيس قسم الصيرفة إلى أن القرض الشعبي الجزائري يعمل من جانب آخر، على مراجعة شروط الحصول على بعض منتجات الصيرفة الإسلامية، لاسيما عبر تمديد مدة تسديد مبالغ السكنات إلى 40 سنة لسن محدد بـ 75 سنة.

وكشف نفس المسؤول، ان القرض الشعبي يسعى إلى إطلاق خدمات جديدة موجهة للمهنيين والمؤسسات خاصة المتعلقة بالودائع الإسلامية لأجل. التي تمكن من المشاركة في تمويل محفظة البنك، ومنتجات التمويل لإقتناء التجهيزات الصناعية والعتاد السيار.

وأوضح مزاري، أن أكثر من 90 بالمائة من المبلغ المحصل يتشكل من ودائع في إطار دفتر الإدخار. وحسابات الإدخار الإسلامية التي قام بها خواص.

كما كشف ذات المتحدث أن إعتماد هذا البنك العمومي للصيرفة الإسلامية، قد سمح أيضا بتسجيل عدد يزيد عن 26 ألف زبون. قاموا بفتح حسابات طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. مؤكدا أن هذا النشاط يعرف نموا كبيرا ومبالغ هامة.

رمزي أحمد توميات

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