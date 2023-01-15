تمديد استثنائي لمواعيد الرحلات عبر الترامواي

كشفت مؤسسة “سيترام” المكلفة بتسيير ترامواي الجزائر في بيان لها،عن تمديد استثنائي لمواعيد الرحلات،وذلك بمناسبة بطولة أمم افريقيا للمحليين “شان “2022.

وأشار البيان،إلى هذا القرار يخص كل من ترامواي الجزائر العاصمة وقسنطينة، أيام 13، 17، 21، 22 جانفي و4 فيفري بالعاصمة و 15، 19، 23، 28 جانفي بقسنطينة.

وذكر البيان،أن انطلاق آخر عربة في قسنطينة سيكون في منتصف الليل بمحطتي بن عبد المالك رمضان وجامعة عبد الحميد مهري،وأما في الجزائر العاصمة بمحطة العناصر سيكون على الساعة الواحدة صباحا،و على الساعة 23:45 مساءا من محطة درقانة وسط.

حورية سعداوي

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