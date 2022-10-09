تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى هذا التاريخ

9 أكتوبر، 2022

أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، عن تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.

وأفاد بيان للديوان الوطني للإحصائيات ” نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وحرصا منه على الحصول على معلومات احصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحضيرة السكنات، ينهي الديوان الوطني للاحصائيات إلى علم كافة المعنيين أن عملية الإحصاء ستتواصل إلى غاية 16 اكتوبر 2022″.

وكانت عملية 2022 مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر الجاري والتي تم تخصيصها لها ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية. والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.

وستعكس نتائج هذه العملية التي تكتسي طابعا استراتيجيا، مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.

كما تجدر الاشارة، الى أن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للعملية.

رمزي أحمد توميات

9 أكتوبر، 2022

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