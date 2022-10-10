تمديد آجال ايداع الأعمال المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

10 أكتوبر، 2022

أعلنت لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة في الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى غاية 15 أكتوبر.

وللتذكير فإن طبعة هذه السنة، تم تنظيمها تحت موضوع ستينية الاستقلال :” تحديات الأمس، تحديات اليوم “.

كما تحدر الاشارة الى أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تهدف إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله. وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية. بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة ذات الصلة بموضوع الطبعة.

رمزي أحمد توميات

10 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

الديوان الوطني للحج: تمديد آجال الإجراءات الإدارية ودفع التكاليف

4 يونيو، 2022

الإحتلال المغربي يستهدف من جديد مدنيين عزل

11 أبريل، 2022

مشروع ميثاق اقتصاد المياه يقدّم توصيات لتجنّب أزمة مياه في الجزائر

29 أبريل، 2021

وزارة التربية: هذا تاريخ استئناف العمل للموظفين والأساتذة

17 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: