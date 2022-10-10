تمديد آجال ايداع الأعمال المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

تمديد آجال ايداع الأعمال المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة في الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى غاية 15 أكتوبر.

وللتذكير فإن طبعة هذه السنة، تم تنظيمها تحت موضوع ستينية الاستقلال :” تحديات الأمس، تحديات اليوم “.

كما تحدر الاشارة الى أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تهدف إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله. وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية. بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة ذات الصلة بموضوع الطبعة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...