تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر

تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر

أعلنت اليوم الإثنين، وزارة التجارة وترقية الصادرات عن تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر القادم.

وأنهت الوزارة، إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2021، أنه تقرر تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر 2022.

وذكرت الوزارة في بيان لها، بأنه يتم الإيداع القانوني السنوي للحسابات الاجتماعية للشركات على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا وعبر البوابة الالكترونية sidjilcom.cnrc.dz

ولكل خدمة أو معلومات إضافية، يبقى المركز الوطني للسجل التجاري عبر كامل فروعه المحلية، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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