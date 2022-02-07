تلقيح 5 ملايين رأس غنم ضد طاعون المجترات الصغيرة

7 فبراير، 2022

اعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تلقيح حوالي خمسة ملايين رأس غنم ضد طاعون المجترات الصغيرة منذ إطلاق الحملة في ديسمبر المنصرم.

وحسب بيان للوزارة، فإن حملة التلقيح ضد طاعون المجترات الصغيرة تستمر مع تسخير كبير للمصالح البيطرية، وتوفير اللقاح في كل الولايات المعنية.

كما دعت وزارة الفلاحة المربين، من خلال بيانها إلى التقرب عند الحاجة إلى المصالح البيطرية المحلية.

 ووفقا لنص البيان، فإنه علاوة على مكافحة العدوى الحيوانية والوقاية منها، فإن تلقيح الماشية يعتبر وسيلة تسمح للمربين بالاستفادة من العلف المدعم. بما في ذلك الشعير والنخالة المتوفرة على مستوى تعاونيات البقوليات الجافة ووحدات الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

كما ذكرت الوزارة، بأن المصالح البيطرية إقتنت في ديسمبر بغية إطلاق هذه الحملة 17 مليون جرعة لقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة. إضافة إلى سبعة ملايين جرعة مخصصة على سبيل وقائي خلال شهر سبتمبر 2021

ليديا كبيش

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