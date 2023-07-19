تلبية لاحتياجات زبائنها المتزايدة… جازي تطلق حملتها الترويجية الجديدة “إنترنت ×2” وهذه مميزاتها

أعلنت شركة جازي اليوم في بيان لها عن اطلاق حملتها الترويجية الجديدة “إنترنت X 2″، احتفالا بصيف هذا العام، تحت شعار “مع هايلة بزاف لجازي، ابق على اتصال واستمتع بحجم إنترنت مجاني مضاعف”.

وتم تصميم هذا العرض الترويجي حسب ذات المصدر، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزبائن خلال موسم الصيف من خلال منحهم إمكانية الاستفادة من حجم مضاعف من خلال الاشتراك في باقة الإنترنت التي يختارونها.

كما سيتمكن مشتركي عرض “هايلة بزاف” من الاستفادة من عدة مزايا، تتمثل في الباقات الشهرية وهي، 60 جيغا مقابل 1500 دينار و 30 جيغا مقابل 1000 دينار و 12 جيغا مقابل 500 دينار بدلا من 30 جيغا و 15 جيغا و 6 جيغا على التوالي.

و من بين المزايا أيضا، الباقات الأسبوعية و هي 10 جيغا بايت مقابل 300 دينار و 4 جيغا بايت مقابل 150 دينار بدلًا من 5 جيغا بايت، و 2 جيغا بايت على التوالي.

و كذا الباقات اليومية و المتمثلة في، 2 جيغابايت مقابل 100 دينار ، و 600 ميغا بايت مقابل 50 دينار، و 300 ميغا بايت مقابل 30 دينار بدلاً من 1 جيغا بايت، و 300 ميغا بايت، و 150 ميغا بايت على التوالي.

و يمتد العرض الترويجي “انترنت X2” أيضًا إلى الاشتراك الثاني والذي سيتم تقديمه بنصف السعر من خلال إجراء عملية الشراء عن طريق تطبيق جازي، حيث سيستفيد الزبائن أيضًا من رصيد مجاني إضافي.

كما سيتم زيادة أحجام الباقات الشهرية بمقدار 2 جيغا بايت والباقات الأسبوعية 500 ميغا بايت والباقات اليومية بمقدار 100 ميغا بايت إضافية.

و للاستفادة من هذا العرض الاستثنائي، قالت جازي أنه بإمكان زبائنها الاتصال بـ #707* ، أو الاشتراك عبر تطبيق “جازي آب” أو على موقع جازي الالكتروني ، أو الانتقال إلى احدى نقاط البيع المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

شرف الدين عبد النور

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