تكوين 600 صحفي وإعلامي في مجال الطاقات المتجددة

28 مايو، 2022

كشف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، عن تكوين أزيد من 600 صحفي وإعلامي في القطاعين العام والخاص في المجال المتصل بالطاقات المتجددة.

وأكد بوسليماني، في كلمته خلال اليوم الإعلامي حول الطاقات المتجددة الذي أقيم تحت شعار “من أجل انتقال طاقوي مواطناتي، أن تكوين العنصر البشري يشكل عنصرا بارزا في برنامج القطاع.

وكشف ذات المتحدث أنه سيتم إنشاء شبكة تواصل بين الجزائريين لتحسيسهم بأهمية الطاقات المتجددة، مضيفا بالقول :”التكوين من أولويات وزارة الاتصال ونسعى للقيام بشراكات متبادلة مع مختلف القطاعات”.

كما لفت المسؤول الأول عن قطاع الإتصال، إلى أن الجزائر على كسب رهان الانتقال الطاقوي وبمساهمة الجميع بما في ذلك الإعلاميين.

ليديا كبيش

28 مايو، 2022

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