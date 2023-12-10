تكوين الحماية المدنية في مجال الأخطار التكنولوجية

انطلقت الدورة التكوينية في الأخطار التكنولوجية NRBC “النووية، الإشعاعية، البيولوجية والكميآئية”، تحت اشراف الرائد ايسكر عاشور، رئيس مكتب التدريبات ومتابعة التعداد حسب بيان للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية

ووفقا لنص البيان فقد تم تنظيم هذه الدورة التكوينية، لفآئدة ضباط وضباط صف. التابيعين للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية ومديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وتأتي هذه الدورة، في إطار تنفيذ مخطط التكوين وتحسين المستوى. وتجديد معلومات الموظفين المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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