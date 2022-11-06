تكريم المدير العام لمجمع سوناطراك

6 نوفمبر، 2022

كرّم اليوم الأحد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، و ذلك خلال أشغال فعاليات المؤتمر 12، للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بسكيكدة.

حورية سعداوي

6 نوفمبر، 2022

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