الرئيسية/الأولى/تكريم المدير العام لمجمع سوناطراك تكريم المدير العام لمجمع سوناطراك 6 نوفمبر، 2022 كرّم اليوم الأحد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، و ذلك خلال أشغال فعاليات المؤتمر 12، للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بسكيكدة. حورية سعداوي شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 6 نوفمبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة