تكريم الفائزين في البطولة الجهوية للعدو على الطريق بتلمسان

15 يناير، 2023

تم اليوم الأحد،تم تكريم الفائزين في البطولة الجهوية للعدو على الطريق لناحية الغرب،لللموسم الرياضي 2022-2023 المحتضنة بولاية تلمسان، التي عرفت روح تنافسية ورياضية عالية بين الرياضيين المشاركين،حسب بيان لأمن ولاية الجزائير.

وأضاف البيان،بأن هذا التكريم شهد حضور مراقب الشرطة ممثل عن المفتش الجهوي لشرطة الغرب وهران،والأمينة العامة لولاية تلمسان، ممثلي السلطات المدنية و العسكرية،رؤساء المصالح الجهوية للشرطة و ممثلي الهيئات الرياضية بتلمسان.

حورية سعداوي

15 يناير، 2023

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