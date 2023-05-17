 تكثيف تبادل الخبرات بين المؤسسات الاعلامية الجزائرية النيجيرية

17 مايو، 2023

تحادث وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأربعاء، مع وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي النيجيري، عيسى علي إبراهيم، بأبوجا

وحسب بيان لوزارة الاتصال فقد جاءت هذه المحادثات، على هامش مشاركة الوزير في أشغال الدورة ال14 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإفريقية.

ووفقا للمصدر، تمحورت المحادثات التي جرت بحضور سفير الجزائر بنيجيريا حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجال الاتصال.

وهذا وقد تم الاتفاق على تكثيف تبادل الخبرات بين المؤسسات الاعلامية من البلدين وتوحيد مواقفهما خلال الاجتماعات متعددة الأطراف.

في حين تطرق الطرفان إلى الرقمنة، مؤكدان على انها أضحت “لا غنى عنها. وتمثل أولوية في وقت تواجه فيه البلدان الافريقية تحديات كبرى ولا يمكنها أن تعول إلا على نفسها لتنمية القارة”.

وشدد الوزيران أيضا على التعاون الثنائي في مجال التكوين، مشيران إلى أنه وفي عصر تكنولوجيات الاعلام والاتصال فإن الجزائر ونيجيريا مدعوتان إلى أن تكونا على الدوام في المقدمة.

رمزي أحمد توميات

17 مايو، 2023

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