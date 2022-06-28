أكد اليوم الثلاثاء، المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والمرافق العامة علي شقرون، على أنّ الطريق العابر للصحراء سيسمح بتقليص فاتورة نقل البضائع إلى 20 أو 30 بالمائة.

وأوضح شقرون لدى نزوله ضيفًا على الاذاعة الوطنية، أنّ هذا المشروع يمثل شريانًا إقتصاديًا هامًا سيسمح بتقليص الفاتورة الباهظة لنقل البضائع التي تمثل حوالي 50 بالمائة.

وأضاف ذات المتحدث، أن مشروع الطريق العابر للصحراء من شأنه تحقيق تنمية مستدامة بالقارة السمراء خصوصا مع توفر الدول الأعضاء على موارد طبيعية متنوعة.

كما أكد المدير العام للشركة، على أن اكتمال المشروع على مستوى دول الساحل التي بإمكانها استغلال هذا الطريق الهادف إلى تحقيق الإندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من جهة، و تعزيز التعاون الإفريقي الأوروبي من جهة أخرى.

وأعلن نفس المسؤول عن تجهيز الشطر الجزائري بالتكنولوجيا الحديثة و الألياف البصرية، مبرزا أن الدراسات قد اكتملت لتجهيز الطريق بفضاءات للراحة و فضاءات اقتصادية ستتدعم ببرامج إضافية مستقبلا ضمانا لراحة مستخدمي هذا الطريق.

أما بخصوص أشطر الطريق الخاصة بكل دولة، أكد ضيف الاذاعة التزام جميع الدول الأعضاء بتجسيد المشروع ماعدا بعض الأشطر القصيرة التي ستكتمل الأشغال بها على غرار دولتي مالي و التشاد لأسباب أمنية.

كما أكد شقرون، على أنّ التحدي اليوم يتمثل في إيجاد آليات كفيلة بصيانة الطريق و المرافق لضمان نوعية التنقل مع ضمان الأمن على طول الشبكة المعنية.

ليديا كبيش

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