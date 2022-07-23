تقليد الرتب لعدد من أفراد الشرطة بالجزائر العاصمة

23 يوليو، 2022
تم اليوم السبت، تكريم وتقليد الرتب للعديد من أفراد الشرطة بالجزائر العاصمة، بمختلف الرتب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية.
وللتذكير، فقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم الخميس، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بالمدرسة العليا للشرطة، على مراسم إحياء الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية.
و بهذه المناسبة، ثمن بلجود، الانجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية، التي تعد مضرب العز والافتخار وكذا بمسار التطور والعصرنة الذي حذته، من حيث العدد والعدة والاستثمار في المورد البشري، للقيام بمهامها على أكمل وجه.
ليديا كبيش
23 يوليو، 2022

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