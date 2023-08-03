تقديم 1150 طنا من المساعدات لمتضرري حرائق الغابات بـ 4 ولايات

قامت عديد ولايات شرق البلاد بارسال قوافل تضامنية محملة بنحو 1150 طنا من المساعدات الموجهة للمتضررين من حرائق الغابات. التي تمّ تسجيلها مؤخرا بولايات بجاية وجيجل وسكيكدة والبويرة.

و أشرف الأمين العام لولاية قسنطينة، محرز معمري، على إعطاء إشارة إنطلاق قافلة تضامنية. محملة بأكثر من 800 طن من المساعدات لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة بولايتي جيجل وبجاية. والتي تمثلت على وجه الخصوص في مواد غذائية و أفرشة وأغطية ومياه معدنية.

وأوضح بلخير بوذراع، المدير المحلي لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، صاحب المبادرة، في تصريح “لوأج”، أنّ هذه العملية تهدف إلى ترسيخ روح التضامن وسط أفراد المجتمع وتوحيد الجهود لتقديم يد العون للمتضررين من الحرائق الأخيرة.

في حين انطلقت من مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بقالمة، قافلة تضامنية محمّلة بـ 108 أطنان من المواد الغذائية والتجهيزات المنزلية لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات بولايتي البويرة وجيجل.

بالإضافة كذلك ولدى إشرافها على انطلاق هذه القافلة التي تتشكل من 12 شاحنة، أبرزت والي الولاية، حورية عقون. بأن هذه العملية التضامنية شارك فيها محسنون ومتطوعون وفعاليات المجتمع المدني بالولاية.

وأضافت، عقون، أن هذه المبادرة الأولى ستكون متبوعة في الأيام المقبلة بقافلة أخرى توجه لباقي الولايات الأخرى التي مستها الحرائق.

كما شهدت ولاية تبسة إنطلاق قافلة تضامنية محملة بنحو 90 طنا من المساعدات الغذائية والمياه المعدنية والمواد الطبية والأفرشة والأغطية. لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية بجاية.

وأشرف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، السعيد خليل، على إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة المكونة من ثماني شاحنات كبيرة. حيث أفاد في تصريح للصحافة أنها “تترجم الروح التضامنية للشعب الجزائري في مختلف المحن التي يمر بها”.

وأشار خليل إلى أنّها عرفت مشاركة واسعة للسلطات المحلية والجمعيات ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني”.

كما توجهت بأم البواقي، قافلة تضامنية محملة بنحو 150 طنا من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية وأغطية وأفرشة وأكثر من 50 ألف قارورة من المياه المعدنية نحو ولاية سكيكدة.

رمزي أحمد توميات

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