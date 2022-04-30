إحتضن المتحف الوطني لبلدية لا لاغونا، بجزيرة تنريفي حفل تقديم كتاب عن القضية الصحراوية تحت عنوان “الولايات المتحدة الأمريكية وحرب الصحراء الغربية” للكاتب وألاستاذ الجامعي “دومينغو گاري”، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا للمصدر، فقد حضر جلسة تقديم الكتاب التي نشطتها الناطقة الرسمية بإسم الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي، كونتشي رييس، إلى جانب ممثل جبهة البوليساريو بكناريا حمدي منصور، جمهور واسع من الأساتذة والمهتمين بالشكل الثقافي من شخصيات سياسية ونقابية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الصحراوية ومن جمعية التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي.

وقدم المؤلف عرضا في مداخلته حول أهم ماجاء في كتابه، مشيرا إلى تخلي إسبانيا عن مستعمرتها السابقة وخيانتها للشعب الصحراوي من خلال توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية وخروجها من الإقليم دون تنظيم إستفتاء تقرير المصير وتصفية الإستعمار كما هو منصوص عليه بقرارات الأمم المتحدة.

كما تحدث الكاتب بشكل مستفيض عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في القضية الصحراوية من خلال الحديث عن تاريخ الأزمة السياسية التي تدخلت فيها أطراف أخرى مثل فرنسا و أمريكا وإسبانيا مع بداية الحرب في الصحراء الغربية حتى الوصول والتخطيط لمشروع السلام.

ليديا كبيش

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